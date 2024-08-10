«Катать яйца надо уметь». Губерниев отреагировал на слова Карпина после матча с «Рубином»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча с «Рубином» (1:1). В послематчевом интервью Карпин заявил, что южане во втором тайме начали «заниматься хренью» и «катать яйца».

«Насчёт хрени не знаю, но катать яйца надо уметь… Уверенно катать, надёжно!!! Искромётно!!! С доступными объяснениями!!!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Накануне завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 20:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1.