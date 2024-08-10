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Мамардашвили открыт к переходу в «Ливерпуль» — Романо

Мамардашвили открыт к переходу в «Ливерпуль» — Романо
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Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили положительным образом смотрит на потенциальный переход в «Ливерпуль». Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают вариант с покупкой грузинского вратаря и с последующей его арендой в другой клуб. Подчёркивается, что в «Ливерпуле» знают, что могут приобрести Мамардашвили за сумму в € 30 млн.

На Евро-2024 Мамардашвили совершил 30 спасений, почти повторив рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 сейва на чемпионате Европы — 2008.

Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Мамардашвили в € 45 млн.

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