Булыкин: если «Зенит» будет играть как в предыдущих матчах, у «Динамо» нет шансов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» с московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Если «Зенит» будет играть, как играл предыдущие матчи, а Глушенков будет показывать результативный футбол, у «Динамо» нет шансов. Но в футболе может случиться что угодно — в прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло «Зенит». Всё зависит от настроя и мастерства футболистов, как они реализуют свои моменты. По этим компонентам перед игрой «Зенит» выглядит предпочтительнее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым.