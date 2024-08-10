Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: если «Зенит» будет играть как в предыдущих матчах, у «Динамо» нет шансов

Булыкин: если «Зенит» будет играть как в предыдущих матчах, у «Динамо» нет шансов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» с московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Если «Зенит» будет играть, как играл предыдущие матчи, а Глушенков будет показывать результативный футбол, у «Динамо» нет шансов. Но в футболе может случиться что угодно — в прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло «Зенит». Всё зависит от настроя и мастерства футболистов, как они реализуют свои моменты. По этим компонентам перед игрой «Зенит» выглядит предпочтительнее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым.

Материалы по теме
Супердень в РПЛ! «Зенит» против «Динамо», «Краснодар» против ЦСКА. 4-й тур — LIVE!
Live
Супердень в РПЛ! «Зенит» против «Динамо», «Краснодар» против ЦСКА. 4-й тур — LIVE!
Материалы по теме
Букмекеры оценили шансы «Динамо» победить «Зенит» в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android