Мостовой: у меня нет сомнений, что «Спартак» обыграет «Ахмат», сейчас всё за красно-белых

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Ахматом». Встреча состоится 11 августа.

«В матче «Спартак» — «Ахмат» будет похожая история, что в прошедшей игре с «Крыльями Советов». Красно-белые должны побеждать на классе, у меня нет никаких сомнений в этом. Возможно, кто-то прочитает и скажет: «Это же ведь «Ахмат», как так?» Но я не вижу, чтобы «Ахмат», который получил пять от «Локомотива», сможет что-то навязать «Спартаку». Если бы игра проходила в Грозном, то грозненцы что-то бы противопоставили. Но «Спартак» сейчас на кураже и футболисты получают удовольствие от игры, поэтому сейчас всё за них. Опять вспоминаем мои слова после матча с «Оренбургом», когда я сказал, что «Спартак» будет в тройке», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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