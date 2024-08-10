Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола назвал позицию в «Ман Сити», которая нуждается в усилении

Гвардиола назвал позицию в «Ман Сити», которая нуждается в усилении
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об усилении состава команды.

«Возможно, нам нужен опорный полузащитник, который может сыграть центрального защитника, и на позиции Родри. Посмотрим, что произойдёт в конце трансферного рынка», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги подопечные Гвардиолы набрали 91 очко и стали чемпионами Англии. Также «горожане» дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Новый сезон английской Премьер-лиги начнётся для «горожан» 18 августа. В 1-м туре чемпионата Англии подопечные Гвардиолы встретятся с «Челси». Игра начнётся в 18:30 мск. По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии четвёртый раз подряд.

Материалы по теме
Гвардиола заявил, что он взволнован перед началом нового сезона АПЛ

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android