Гвардиола назвал позицию в «Ман Сити», которая нуждается в усилении

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об усилении состава команды.
«Возможно, нам нужен опорный полузащитник, который может сыграть центрального защитника, и на позиции Родри. Посмотрим, что произойдёт в конце трансферного рынка», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги подопечные Гвардиолы набрали 91 очко и стали чемпионами Англии. Также «горожане» дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Новый сезон английской Премьер-лиги начнётся для «горожан» 18 августа. В 1-м туре чемпионата Англии подопечные Гвардиолы встретятся с «Челси». Игра начнётся в 18:30 мск. По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии четвёртый раз подряд.
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