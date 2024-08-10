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Капитан «Ростова» Глебов прокомментировал ничейный исход в матче с «Рубином»

Капитан «Ростова» Глебов прокомментировал ничейный исход в матче с «Рубином»
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Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о матче 4‑го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'     1:1 Даку – 62'    

«Конечно, лучше бы заработали три очка. Игра складывалась так, как мы хотели. Не очень хорошо начали второй тайм, но после того, как пропустили с пенальти, опять разыгрались, начали атаковать. В концовке, к сожалению, не хватило.

Во втором тайме, возможно, потеряли нить игры, перестали играть так, как в первом тайме. Из‑за этого последовали проблемы», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

9 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 20:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1.

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