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Радимов: у «Ахмата» шансов нет никаких — такой «Спартак» его просто размажет

Радимов: у «Ахмата» шансов нет никаких — такой «Спартак» его просто размажет
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ахматом» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.

— Кажется, в ближайшем матче с нынешним «Спартаком» это будет весьма проблематично...
— Да, я вообще не вижу, что «Ахмат» сейчас может противопоставить красно-белым. «Спартак» наконец-то приобрёл игрока, Барко, который всегда играет вперёд, читает любую ситуацию, при нём по-другому заиграл Угальде. А если «Спартак» сделает ещё две-три сильные покупки, то это будет команда, которая сможет конкурировать с «Зенитом». Так что у «Ахмата», думаю, шансов нет никаких — такой «Спартак» его просто размажет по полю, – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» состоится 11 августа в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

Напомним, после трёх туров чемпионата России по футболу московский «Спартак» заработал шесть очков. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Грозненский «Ахмат» располагается на 14-й строчке. У команды из Чечни два очка после аналогичного количества матчей.

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