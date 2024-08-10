«Барселона» установила крайний срок, до которого Уильямс должен принять решение о будущем

В «Барселоне» назначили 24 августа в качестве последней даты, до которой крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс должен принять решение о переходе в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в случае отказа 22-летнего футболиста сине-гранатовые начнут работать над подписанием альтернативных вариантов. Ранее в СМИ появлялась информация, что каталонский клуб высоко оценивает шансы на то, что Уильямс согласится присоединиться к нему.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.