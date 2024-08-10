Кечинов: после истории с «Зенитом» не думаю, что «Спартак» будет рассчитывать на Соболева

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем нападающего Александра Соболева в стане красно-белых.

«Соболев не нужен «Зениту» и стал не нужен «Спартаку» после всех своих заявлений и мыслей. Ему остаётся только ждать, когда клуб найдёт на него покупателя, который решил заплатить определённую сумму. Другого варианта здесь уже нет. Получилось так, что он и не в «Зените», и не в «Спартаке». После истории с «Зенитом» не думаю, что «Спартак» будет на него рассчитывать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.