В «Брайтоне» подтвердили ведение работы над подписанием контракта с Хуммельсом

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер подтвердил информацию о работе английского клуба над подписанием контракта с 35-летним центральным защитником Матсом Хуммельсом.

«У нас есть взаимное уважение и позитивное общение. В конечном итоге именно игрок должен принять решение, готов ли он присоединиться к клубу на 100%», — приводит слова Хюрцелера журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне немецкий защитник выступал в составе дортмундской «Боруссии», которую он покинул нынешним летом. В сезоне-2023/2024 Хумммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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