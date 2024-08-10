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Эдуард Мор подверг критике ФК «Краснодар»

Эдуард Мор подверг критике ФК «Краснодар»
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Бывший футболист Эдуард Мор заявил, что не видит поставленной командной игры в атаке «Краснодара».

«У«Краснодара» есть проблемы в начале атаки, я не вижу поставленной игры в линии атаки, именно чтобы была комбинационная игра. Всё, что создаёт «Краснодар», — индивидуальные усилия. Поставленной командной игры в атаке у команды я не вижу», – сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» сыграл три первых матча нового сезона Российской Премьер-Лиги вничью. «Быки» впервые за 14 лет не смогли одержать победу ни в одном из трёх стартовых матчей. Подопечные Мурада Мусаева забили только один гол в этих встречах. Последний раз столько «Краснодар» забивал в первых трёх играх в сезоне-2015/2016. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

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