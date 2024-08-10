Эдуард Мор сделал прогноз на матч между «Краснодаром» и ЦСКА

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о предстоящем матче «Краснодара» с ЦСКА в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Кубковый матч вообще не показателен. Были совершенно другие составы. Не стал бы сравнивать эти матчи, в чемпионате будет совершенно другая игра, ставки будут несравнимы.

Всем хочется увидеть большое количество голов, но этот матч будет интересен другим. Он будет чем‑то похож на выездной матч ЦСКА в «Ростове». Николич сыграет на выезде максимально аккуратно и строго от обороны, моментов будет немного. Мой прогноз на игру — победа ЦСКА либо со счетом 1:0, либо 2:0», – сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Игра 4‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в субботу, 10 августа, в Краснодаре и начнётся в 20:00 мск. 31 июля матч стартового тура Фонбет Кубка России между этими командами закончился со счётом 1:0 в пользу южан.