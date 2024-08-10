Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор сделал прогноз на матч между «Краснодаром» и ЦСКА

Эдуард Мор сделал прогноз на матч между «Краснодаром» и ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о предстоящем матче «Краснодара» с ЦСКА в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кубковый матч вообще не показателен. Были совершенно другие составы. Не стал бы сравнивать эти матчи, в чемпионате будет совершенно другая игра, ставки будут несравнимы.

Всем хочется увидеть большое количество голов, но этот матч будет интересен другим. Он будет чем‑то похож на выездной матч ЦСКА в «Ростове». Николич сыграет на выезде максимально аккуратно и строго от обороны, моментов будет немного. Мой прогноз на игру — победа ЦСКА либо со счетом 1:0, либо 2:0», – сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Игра 4‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в субботу, 10 августа, в Краснодаре и начнётся в 20:00 мск. 31 июля матч стартового тура Фонбет Кубка России между этими командами закончился со счётом 1:0 в пользу южан.

Материалы по теме
Эдуард Мор подверг критике ФК «Краснодар»
Материалы по теме
Супердень в РПЛ! «Зенит» против «Динамо», «Краснодар» против ЦСКА. 4-й тур — LIVE!
Live
Супердень в РПЛ! «Зенит» против «Динамо», «Краснодар» против ЦСКА. 4-й тур — LIVE!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android