Де ла Фуэнте — о финале ОИ-2024: испанский футбол ценится недостаточно

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на победу испанской национальной команды U23 в финале мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 с Францией (5:3).

«Мы не осознаём, чего достигли в этом году, и недостаточно ценим испанский футбол. Давайте избавимся от собственных предрассудков. На самом деле почти ни одна команда не может достичь подобного.

Давайте придадим важность тому, что было достигнуто. Это исторический вечер. Мы увидели нечто, что войдёт в историю Олимпийских игр и испанского спорта», — приводит слова де ла Фуэнте ESPN.

Ранее основная сборная Испании победила на Евро-2024.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Энцо Мийо. На 18-й минуте отличился полузащитник испанцев Фермин Лопес Мартин, через семь минут он оформил дубль. На 28-й минуте полузащитник сборной Испании Алекс Баэна точно пробил со штрафного. На 79-й минуте отставание сборной Франции сократил полузащитник Магнес Аклиуше. На 90+3-й минуте нападающий французов Жан-Филипп Матета сравнял счёт с пенальти — 3:3.

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