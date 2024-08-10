Игрок «Рубина» Безруков: постараемся остановить «Зенит»

Полузащитник казанского «Рубин» Руслан Безруков высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России.

– Следующий матч — кубковый против «Зенита». Что нужно сделать «Рубину», чтобы остановить команду из Санкт‑Петербурга?

— Мы постараемся это сделать. Мне кажется, что секрета никакого нет. Нужно показать свой лучший футбол, сыграть надёжно, сбалансированно, что у нас получалось в прошлом сезоне против них. Нужно просто исправить те ошибки, которые были в первом матче, и добавить в игре, – приводит слова Безрукова «Матч ТВ».

Напомним, игра группы D Кубка России состоится 14 августа в Казани. «Зенит» со старта сезоне не потерпел ни одного поражения во всех турнирах. В матче 2‑го тура РПЛ «Зенит» в Казани разгромил «Рубин» со счётом 4:0.