Михаил Кержаков: сравнивать Глушенкова с Аршавиным пока рано

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, является ли уместным сравнение нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова с экс-игроком санкт-петербургского клуба Андреем Аршавиным.

«Считаю, что нет. Как можно это делать после трёх туров?

Если брать то поколение «Зенита», там вряд ли кто‑то чего‑то боялся на поле, в том числе ошибиться. У Макса это тоже есть — он художник и сейчас творит на поле.

Но скажу ещё раз — с тем же Аршавиным сравнивать пока рано. Играли бы сейчас в еврокубках и Макс продолжал бы феерить и там, а потом, например, уехал бы в топовый европейский клуб, через какое‑то время параллели можно было бы проводить. А сейчас, при безусловном таланте Максима, пока неуместно. Но ключевое слово тут «пока», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из московского «Локомотива» нынешним летом. На текущий момент 25-летний футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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