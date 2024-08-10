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Булыкин: «Краснодар» не в лучшей форме — для ЦСКА есть хороший шанс взять реванш

Булыкин: «Краснодар» не в лучшей форме — для ЦСКА есть хороший шанс взять реванш
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о грядущем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится сегодня, 10 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для ЦСКА сейчас хороший шанс взять реванш у «Краснодара», потому что «Краснодар» сейчас не очень хорош и находится не в лучшей форме: как физической, так и психологической. У ЦСКА есть шанс хорошо сыграть, хоть и на выезде. Но мне видится, что ничья будет результатом, который подойдёт всем», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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