Роналдо и Вуячич устроили стычку, Карпин уворачивался от подката. Фото с матча «Ростова»

9 августа в Ростове-на-Дону состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал казанский «Рубин». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

В составе хозяев голом отметился полузащитник Данил Глебов. У казанцев с пенальти забил нападающий Мирлинд Даку.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

«Конечно, лучше бы заработали три очка. Игра складывалась так, как мы хотели. Не очень хорошо начали второй тайм, но после того, как пропустили с пенальти, опять разыгрались, начали атаковать. В концовке, к сожалению, не хватило», — прокомментировал игру капитан «Ростова» Данил Глебов в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 5 очков по итогам четырёх встреч. «Рубин» располагается на 10-м месте, у казанцев 4 очка.