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Отец Сафонова ответил на вопрос, доволен ли игрок в «ПСЖ»

Евгений Сафонов, являющийся отцом российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал, как его сын адаптировался во французском гранде.

«Матвей нормально обустроился в «ПСЖ». Он всем доволен — тренировочным процессом и клубом, всё в порядке», — приводит слова Сафонова ТАСС.

«Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

7 августа Сафонов дебютировал в составе «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Вратарь провёл на поле всю игру.