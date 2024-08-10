Экс-тренер «Спартака» Рианчо объяснил успех испанского футбола на международной арене

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на победу сборной Испании на Олимпиаде-2024.

«Испания исторически в детско-юношеском и молодёжном футболе всегда добивалась хороших результатов. Успех испанского футбола — это методология работы, основанная на создании собственной модели игры. Это модель, которая постоянно развивается благодаря обучению её тренеров. Я считаю, что это главная основа успеха!» — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

9 августа завершился финал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Франции и Испании. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Сборная Испании одержала победу со счётом 5:3 (д. вр).

В 2024 году сборная Испании также стала победителем чемпионата Европы.