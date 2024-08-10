«Барселона» намерена улучшить контракт звезды Олимпиады-2024 Лопеса — Sport.es

«Барселона» планирует улучшить контракт 21-летнего полузащитника Фермина Лопеса после того, как он ярко проявил себя на футбольном турнире Олимпиады-2024. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе осознают, что после выступления Лопеса на Олимпийских играх, где он забил шесть голов и сделал две результативные передачи, к нему будет повышенный интерес со стороны других клубов. Подчёркивается, что новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик также высоко оценил уровень игры Лопеса на Олимпиаде-2024.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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