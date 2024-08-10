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Руслан Пименов рассказал, за счёт чего «Динамо» может обыграть «Зенит»

Руслан Пименов рассказал, за счёт чего «Динамо» может обыграть «Зенит»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о грядущем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые встретятся с «Зенитом». Игра состоится сегодня, 10 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» хорош во всех линиях, но надеюсь, что «Динамо» сможет навязать борьбу в предстоящей игре! «Динамо» сможет обыграть такой «Зенит», если команда выдаст лучший матч и сыграет без ошибок», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Пименов выступал в составе «Динамо» с 2007 по 2010 год. За этот период он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

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