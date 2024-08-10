Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на товарищеский матч с «РБ Лейпциг»

Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на товарищеский матч с «РБ Лейпциг»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 августа, состоится товарищеский матч между немецким «РБ Лейпциг» и французским «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
10 августа 2024, суббота. 19:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку на эту игру.

Фото: ФК «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

7 августа Сафонов дебютировал в составе «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Вратарь провёл на поле всю игру.

Материалы по теме
Отец Сафонова ответил на вопрос, доволен ли игрок в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android