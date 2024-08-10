Артём Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости — источник

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

9 августа в СМИ появлялась информация о том, что форвард получил 100 штрафов с осени 2023 года за нарушение Правил дорожного движения. Отмечалось, что с октября прошлого года Дзюба оплатил почти 88 тыс. рублей штрафов. При этом нападающему ещё оставалось заплатить 6 тыс. рублей.

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.