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«Локомотив» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00

«Локомотив» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00
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Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Локомотив» на выезде одержал победу над «Ахматом» со счётом 5:0. Махачкалинское «Динамо» на своём поле проиграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:1.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, набрав два очка.

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