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Гвардиола допустил, что «Ман Сити» купит нового нападающего на замену Альваресу

Гвардиола допустил, что «Ман Сити» купит нового нападающего на замену Альваресу
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, намерен ли клуб приобрести нового нападающего в связи со скорым переходом Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико».

«Посмотрим до конца трансферного окна, действительно ли нам нужен [ещё один] нападающий в качестве запасного для Эрлинга [Холанда]. Эрлинг не должен играть все матчи по тому графику, который у нас впереди. Стоит подумать об этом», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Романо сообщал, что испанский клуб заплатит «Манчестер Сити» € 95 млн за трансфер Альвареса. При этом «матрасники» заплатят € 75 млн в виде фиксированной суммы и ещё € 20 млн — в качестве дополнительных выплат.

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