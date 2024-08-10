Валерий Непомнящий: теперь весь футбольный мир будет равняться на испанский футбол

Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на победу сборной Испании по футболу на Олимпиаде-2024.

«Уровень развития футбола в Испании соответствует стандартам и уровню нынешнего футбола. У них растёт крутая молодёжь, которая не на последних ролях в основной сборной Испании. Наверное, теперь весь футбольный мир будет равняться на испанский футбол. У нас же в мировой практике постоянно так.

Их национальная сборная состоит не только из испанцев, но и из футболистов с другими национальностями, хотя они воспитываются и вырастают в Испании. Так складываются бытовые условия, что родители попадают в Испанию, где вырастают их дети. А уже испанские клубы хорошо работают с детьми и молодёжью, это очевидно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.