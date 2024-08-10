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Зенит — Динамо. Прямая трансляция
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17:30 Мск
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«Зенит» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 5:0. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» со счётом 2:0.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым.

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