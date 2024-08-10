Уилкшир: «Зенит» всегда будет в фаворе из-за бюджета, но у «Динамо» фантастическая команда

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встретятся с «Зенитом». Игра состоится сегодня, 10 августа.

«Динамо» сейчас находится в хорошем положении. Это фантастическая и молодая, но вместе с этим и опытная команда. Конечно, «Зенит» всегда будет в фаворе из-за бюджета и подписанных игроков, но «Динамо» сто процентов может составить им конкуренцию», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место. «Динамо» после аналогичного количества матчей чемпионата России также заработало девять очков, но располагается на второй строчке.

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