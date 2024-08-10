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«Челси» предложил Нету контракт по схеме «6+1» — Романо

«Челси» предложил Нету контракт по схеме «6+1» — Романо
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24-летний крайний нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету подпишет контракт с «Челси», рассчитанный на шесть лет и предусматривающий опцию продления ещё на сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сегодня, 10 августа, футболист должен пройти медицинское обследование перед завершением перехода в лондонский клуб.

Ранее Романо сообщал, что «синие» приобретут Нету за сумму в € 60+3 млн, € 60 млн из которых будут выплачены в качестве фиксированной суммы, ещё € 3 млн — в виде дополнительных выплат.

В минувшем сезоне Нету принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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