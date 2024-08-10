Игрок «Рубина» Иву — о матче с «Ростовом»: после такой дороги всегда играется непросто

Полузащитник «Рубина» Иву Угочукву поделился мнением о минувшем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

«В Ростове всегда сложно играть. В том числе из-за того, что дорога длинная. После такой дороги всегда играется непросто. Удивил ли «Ростов»? Мы знали, чем сильна эта команда. Знали, что они очень активно прессингуют, мы к этому готовились и рады, что с этим удалось справиться», – приводит слова Иву «РБ Спорт».

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Ростов» заработал пять очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

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