Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Иву — о матче с «Ростовом»: после такой дороги всегда играется непросто

Игрок «Рубина» Иву — о матче с «Ростовом»: после такой дороги всегда играется непросто
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Иву Угочукву поделился мнением о минувшем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'     1:1 Даку – 62'    

«В Ростове всегда сложно играть. В том числе из-за того, что дорога длинная. После такой дороги всегда играется непросто. Удивил ли «Ростов»? Мы знали, чем сильна эта команда. Знали, что они очень активно прессингуют, мы к этому готовились и рады, что с этим удалось справиться», – приводит слова Иву «РБ Спорт».

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Ростов» заработал пять очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

Материалы по теме
Капитан «Ростова» Глебов прокомментировал ничейный исход в матче с «Рубином»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android