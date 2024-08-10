Рэпер Дрейк помог «Венеции» спастись от банкротства — TMZ

Популярный канадский рэпер Дрейк помог футбольному клубу «Венеция», с нынешнего сезона выступающему в итальянской Серии А, избежать банкротства. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на TMZ.

По информации источника, совладелец «Венеции» Брэд Кацуяма, являющийся соотечественником Дрейка, обратился к нему за помощью. Итальянскому клубу было необходимо собрать сумму в € 10 млн за пару недель, а потом ещё € 30 млн в течение нескольких месяцев.

За следующие две недели при содействии популярного рэпера «Венеции» удалось собрать £ 31 млн (€ 36 млн) от различных североамериканских инвесторов. Эти деньги позволили клубу закрыть имеющиеся у него долги.

Сезон-2024/2025 Серии А для «Венеции» начнётся 18 августа, когда она проведёт матч с «Лацио».

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