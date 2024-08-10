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Руслан Нигматуллин: «Краснодар» под руководством Мусаева топчется на месте

Руслан Нигматуллин: «Краснодар» под руководством Мусаева топчется на месте
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче «Краснодара» с московским ЦСКА в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» и ЦСКА претерпели изменения по сравнению с прошлым сезоном. «Краснодар» под руководством Ивича был сильнее и неуступчивее, а с Мурадом Мусаевым команда топчется на месте, не забивает и никого не обыгрывает в РПЛ. Поэтому, конечно, фаворит в предстоящем матче ЦСКА, который под руководством Николича выглядит неплохо на старте сезона», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра 4‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в субботу, 10 августа, в Краснодаре и начнется в 20:00 мск. 31 июля матч стартового тура Фонбет Кубка России между этими командами закончился со счётом 1:0 в пользу южан.

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