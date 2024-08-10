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Михаил Кержаков: Лунёв показывает очень качественную игру в «Динамо»

Михаил Кержаков: Лунёв показывает очень качественную игру в «Динамо»
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков считает, что голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв показывает в этом сезоне очень качественную игру.

— С «Динамо» на «Газпром Арену» приедет Андрей Лунёв. Ещё одна дополнительная интрига матча?
— Я бы так сказал. У самого Андрея не спрашивал, но, наверное, для него это будет не рядовой матч. За ним слежу, он сейчас в любом случае показывает очень качественную игру, выручает «Динамо» в каждой игре. Отчасти именно ему команда должна быть благодарна за девять очков после трёх туров, — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Лунев в начале июня покинул азербайджанский «Карабах» и перешёл в «Динамо». Ранее он выступал за леверкузенский «Байер», петербургский «Зенит», «Уфу», подмосковный «Сатурн» и московское «Торпедо».

Игра 4‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» состоится в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:30 мск.

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