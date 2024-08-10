Игорь Корнеев объяснил, в чём заключается успех сборной Испании

Бывший крайний нападающий «Эспаньола» и «Барселоны» Игорь Корнеев ответил на вопрос, в чём заключается успех сборных Испании.

«Успех сборных Испании лежит не только в прекрасном скаутинге и подборе игроков под их стиль, но и в том, что практически все команды отказались от стиля тики-така и играют в более практичный, быстрый и вертикальный футбол», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 9 августа, сборная Испании U23 завоевала золотые медали Олимпиады-2024, в финале мужского футбольного турнира обыграв французскую национальную команду со счётом 5:3. Ранее основная команда «Фурия Роха» стала чемпионом Европы 2024 года. В финале соревнования испанцы победили англичан со счётом 2:1.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: