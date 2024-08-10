Расписание матчей Первой лиги 10 августа

Сегодня, 10 августа, в 5-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Шинник»

18:00 мск. «Сокол» - «Балтика»

19:00 мск. «Алания» — «Енисей»

19:00 мск. «Сочи» - «Черноморец»

После четырёх туров Первой лиги первое место занимает тульский «Арсенал», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Нефтехимик», заработавший девять баллов. Замыкает тройку лидеров «Чайка», которая набрала восемь очков.

На последнем, 18-м месте находится ярославский «Шинник», не набравший ни одного очка после трёх туров. На 17-й строчке располагается «КАМАЗ», заработавший три очка.

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