«Зенит» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 17:30

Сегодня, 10 августа 2024 года, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 5:0. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» со счётом 2:0.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым.