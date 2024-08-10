Юрий Сёмин прокомментировал победу сборной Испании над Францией в финале ОИ-2024
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Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о финале мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором испанская национальная команда обыграла Францию со счётом 5:3.
Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Окончен
3 : 5
ДВ
Испания U23
1:0 Мийо – 11' 1:1 Лопес Мартин – 18' 1:2 Лопес Мартин – 25' 1:3 Баэна – 28' 2:3 Аклиуше – 79' 3:3 Матета – 90+3' 3:4 Камельо – 100' 3:5 Камельо – 120+1'
«Финал Олимпиады был не просто интересным, а очень интересным. Было много молодых игроков, которые показали высочайший уровень и в Испании, и во Франции. На мой взгляд, испанцы были более стабильны. Они лучше использовали свои моменты.
Это закономерная победа, потому что испанский футбол очень силён, начиная от юношей, заканчивая взрослым футболом. Испания подтвердила это в 2024 году. У них футбол в юношеском возрасте развивается очень сильно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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