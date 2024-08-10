Юрий Сёмин прокомментировал победу сборной Испании над Францией в финале ОИ-2024

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о финале мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором испанская национальная команда обыграла Францию со счётом 5:3.

«Финал Олимпиады был не просто интересным, а очень интересным. Было много молодых игроков, которые показали высочайший уровень и в Испании, и во Франции. На мой взгляд, испанцы были более стабильны. Они лучше использовали свои моменты.

Это закономерная победа, потому что испанский футбол очень силён, начиная от юношей, заканчивая взрослым футболом. Испания подтвердила это в 2024 году. У них футбол в юношеском возрасте развивается очень сильно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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