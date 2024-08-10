Непомнящий: «Краснодар» в любых условиях хорошо сражается с ЦСКА

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Краснодара» с ЦСКА в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«По состоянию команд в РПЛ ЦСКА — фаворит в матче с «Краснодаром». Но история показывает, что «Краснодар» в любых условиях хорошо сражается с армейцами. Плюс ЦСКА забил пять мячей «Оренбургу», поэтому нужно снова ждать, когда армейцы начнут забивать.

У «Краснодара» очень сильная команда, но есть внутренние проблемы. Я всегда то же самое говорил про «Спартак». Команда по составу никогда никому не уступала, есть хорошая конкуренция, но они никогда не играли на своём потенциале, как и «Краснодар». Поэтому всё это может случиться в матче с ЦСКА.

Что касается возможной отставки Мусаева, то я не думаю, что она будет. Руководство «Краснодара» загнало себя в угол, но не знаю, как они выйдут из этой ситуации», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.