Анчелотти: в «Реале» Мбаппе проявит свои игровые качества и серьёзное отношение

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем «сливочных» Килиане Мбаппе, который активно включился в тренировочный процесс испанского гранда.

«[В «Реале»] Килиан проявит свои [игровые] качества в дополнение к своему серьёзному отношению к делу. В клубе все очень рады, что он здесь: болельщики, игроки, тренер. Мы все очень рады ему и уверены, что у него всё будет хорошо», — приводит слова Анчелотти Marca.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: