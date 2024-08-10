Павел Мамаев сообщил, что у него в планах нет получения тренерской лицензии

Бывший футболист «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном получении тренерской лицензии.

– Пока мне импонируют только руководящие должности. На тренера надо именно учиться, а навыки организатора у меня уже есть. В планах нет получения тренерской лицензии.

– Тогда будем ждать вас в одном из клубов РПЛ в роли генерального менеджера.

– Если бы ваши слова сбылись, было бы хорошо. Что будет дальше, я не знаю, – приводит слова Мамаева Metaratings.

В своей игровой карьере 35-летний Павел Мамаев выступал за «Краснодар», «Химки», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов». За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.

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