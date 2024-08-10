Экс-игрок «Спартака» может присоединиться к Чалову и Оздоеву в ПАОКе

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго, ранее выступавший за «Спартак», может продолжить карьеру в ПАОКе. Об этом сообщает GFFN.

По сведениям источника, клуб из Греции уже вступил в переговоры по 30-летнему футболисту, в услугах которого также заинтересован «Трабзонспор».

Отметим, что за ПАОК выступают российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев.

Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.