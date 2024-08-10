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Девушка Матвея Сафонова: французский язык для меня оказался непростым

Девушка Матвея Сафонова: французский язык для меня оказался непростым
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Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, сообщила, что изучение французского языка даётся ей непросто.

«Потихоньку учу новый язык. Французский для меня оказался непростым по всем фронтам, но я стараюсь», – написала девушка в своём телеграм-канале.

Напомним, 14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. 25-летний Матвей является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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