Экс-игрок «Барселоны» Алексис Санчес станет игроком «Удинезе» — Скира

35-летний нападающий Алексис Санчес, на текущий момент являющийся свободным агентом, в течение 72 часов подпишет контракт с «Удинезе», выступающим в Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, чилийский футболист подпишет контракт с «Удинезе» до 2025 года с опцией продления ещё на сезон при выполнении определённых условий. Итальянский клуб уже запланировал медицинское обследование для Санчеса.

35-летний нападающий уже выступал в составе «Удинезе» с 2006 по 2011 год. За этот период он принял участие в 112 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 20 результативными передачами. В 2021 году Санчес перешёл из «Удинезе» в «Барселону».

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