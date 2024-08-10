Смородская: было бы хорошо, если бы «Локомотив» вернул воспитанника Джикию

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе защитника Георгия Джикии в стан железнодорожников.

«Было бы хорошо, если бы «Локомотив» вернул своего воспитанника Джикию. Конечно, он бы усилил команду, потому что это хороший игрок», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.