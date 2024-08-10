Юрий Сёмин объяснил феномен испанского футбола

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин объяснил, в чём заключается феномен испанского футбола.

«Феномен испанского футбола в первую очередь заключается в его популярности в стране. Очень важно, что буквально каждый испанец живёт футболом. Поэтому детские спортивные школы Испании заполнены до отказа.

Каждый родитель старается в первую очередь отвести мальчика в футбольную школу. А в этой футбольной школе проходит очень квалифицированное воспитание. Отсюда все корни. Они выигрывают всё, начиная от юношеского уровня, заканчивая взрослым», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 9 августа, сборная Испании U23 завоевала золотые медали Олимпиады-2024, в финале мужского футбольного турнира обыграв французскую национальную команду со счётом 5:3. Ранее основная команда «Фурия Роха» стала чемпионом Европы 2024 года. В финале соревнования испанцы победили англичан со счётом 2:1.