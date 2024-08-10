«Локомотив» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

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Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команд огласили стартовые составы.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьёв.

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Крачковский, Ангбан, Зинович, Сундуков, Магомедов, Касинтура.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Локомотив» на выезде одержал победу над «Ахматом» со счётом 5:0. Махачкалинское «Динамо» на своём поле проиграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:1.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, набрав два очка.