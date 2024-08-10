«Наполи» готов купить Лукаку за € 30 млн, «Челси» требует € 43 млн — Ди Марцио

«Наполи» по-прежнему заинтересован в покупке 31-летнего нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, но готов сделать это только на своих условиях. Об этом информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, неаполитанский клуб готов заплатить «Челси» € 30 млн за бельгийского футболиста. В свою очередь, «синие» требуют € 43 млн.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что клубы рассматривают вариант с обменом Лукаку на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

В минувшем сезоне бельгийский нападающий выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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