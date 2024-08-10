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Канчельскис: если «Зенит» обыграет «Динамо», можно говорить, что на 50% они чемпионы

Канчельскис: если «Зенит» обыграет «Динамо», можно говорить, что на 50% они чемпионы
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» обязано создать проблемы «Зениту». «Зенит» сейчас хорош во всех смыслах и всех линиях. Для «Динамо» это ключевой момент. Если «Зенит» обыграет «Динамо», можно говорить, что на 50% они чемпионы. Будет интересно посмотреть, как «Динамо» будет выглядеть. Динамовцы должны доказать, что они не просто один раз стрельнули. Важна стабильность», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени.

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