«Краснодар» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 20:00

Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

В нынешнем сезоне команды встретились в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В той игре «быки» одержали победу со счётом 1:0.

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