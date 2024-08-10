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Жан-Клер Тодибо стал игроком «Вест Хэма»

Жан-Клер Тодибо стал игроком «Вест Хэма»
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«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе 24-летнего центрального защитника Жан-Клера Тодибо, ранее выступавшего в составе «Ниццы». Французский футболист перешёл в лондонский клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа летом 2025 года.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «молотобойцы» заплатили «Ницце» € 40 млн за Тодибо. Подчёркивалось, что лондонский клуб перехватил футболиста у «Ювентуса».

В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с французским клубом было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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